Conan Exiles - Story mit Conan höchstpersönlich geplant

Der Titel Conan Exiles befindet sich weiterhin in der Early-Access-Phase und wird stetig erweitert. Wie jetzt mitgeteilt wurde, erhält der Titel bald sogar einen Story-Modus, bei dem die Spieler auf Conan höchstpersönlich treffen werden.

Die Entwickler von Funcom hatten sich mit Conan Exiles sehr hohe Ziele gesetzt und wollten mit ihrer sehr eigenen Herangehensweise an Survival-Games überzeugen. Anfangs zog der Titel einige Spieler an, was sicherlich auch an der Werbung lag, die das Spiel durch anpassbare Genitalien erhielt. Doch heute finden sich kaum noch aktive Spieler auf den Servern des MMO-Survival-Games.

Conan taucht wieder auf

Da sich das Spiel jedoch weiterhin im Early-Access befindet, veröffentlicht das Entwicklerstudio noch immer Updates und zuletzt sogar eine große Erweiterung, die die Spieler in die eisigen Ebenen des Landes führte. Doch damit soll noch längst nicht genug sein, denn wie jetzt in einem Newsletter mitgeteilt wurde, soll Conan Exiles auch noch eine Story erhalten. Dafür entwickeln Joel Bylos, der Creative Director des Titels, und sein Team eine eigene Geschichte, die sehr "Conan-esque" ausfallen soll. Die Spieler dürften somit eine spannende Reise erleben, die alle Ebenen des Ödlands mit einbezieht.

Für Fans des namensgebenden Barbaren gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten, denn im Rahmen der Geschichte sollen die Spieler auf Conan höchstpersönlich treffen. Dieser trat bisher nur kurz auf und rettete den eigenen Charakter zu Beginn des Spiels vor dem sicheren Tod am Kreuz.

Weitere Features geplant

Zusätzlich plant Funcom noch einige weitere Neuigkeiten, die in dem Spiel Einzug halten soll, bevor der Titel die Early-Access-Phase verlässt. So werde aktuell an einem Biom mit einem Vulkan gearbeitet. Auch das allgemeine Verhalten der Tiere und Monster, die sich in der Welt finden lassen, soll deutlich verbessert werden, was wiederum für ein realistischeres Spielgefühl sorge. Auch das neue 'Hyrkanische Rüstungsset' soll ein Teil des Spiels werden und Spielern damit zur Verfügung stehen.

Zuletzt wurde der offizielle Release auf März 2018 verschoben. Ob das Team das Datum einhalten kann, ist aktuell noch unklar.

Infos zu Conan Exiles

