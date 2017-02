In Conan Exiles werden die Figuren nackt gezeigt – die Brüste einer Frau und der Penis eines Mannes genauso wie die passende Spielphysik dazu. Entwickler Funcom erklärt nun, warum so kontrovers vorgegangen wird und kündigt zugleich Menschenopfer und Folter an.

Das Open-World-Spiel Conan Exiles, das sich derzeit in der Early-Access-Phase auf Steam befindet, wird seit dem letzten Update kontrovers aufgefasst. Funcom implementierte in den Action-Titel passend zur zuvor gezeigten Nacktheit eine Einstellung für die Penisgröße und die passende Physik-Engine dazu.

Funcom will Gleichberechtigung in Conan Exiles

Das regte die Spieler nicht nur dazu an, einen NSFW-Song über Conan Exiles zu singen, sondern veranlasste einige auch zur Kritik. Denn Entwickler Funcom geht mit der Nacktheit und den innersten Bedürfnissen eines Menschens der Steinzeit sehr offen um – für manche zu offen.

Funcom reagierte nun und erklärte, dass die Nacktheit und vor allem die Einstellungen für die Brüste einer weiblichen oder der Penis eines männlichen Charakters der Gleichberechtigung dienen sollen. So soll kein Geschlecht bevorzugt oder benachteiligt werden.

Conan Exiles Updates mit Menschenopfer und Folter

Außerdem soll alles in sich geschlossen passend zum Setting von Conan Exiles übereinstimmen: Hier gehe es schließlich immer noch um Barbaren, die vor den zivilisierten Menschen fliehen. Daher will Funcom auch in Zukunft kontrovers vorgehen und Menschenopfer oder Folterinstrumente in die kommenden Updates einbringen.

Seitenauswahl

Infos zu Conan Exiles

Siehe auch: Conan Exiles