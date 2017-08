Conan Exiles - Kostenlose Erweiterung bringt verschneiten Norden

Wie das Entwicklerstudio Funcom heute enthüllte, wird am 16. August eine Erweiterung für das Open-World-Survival-Spiel Conan Exiles veröffentlicht. Der kostenlos DLC bringt euch eine verschneite, stürmische Spielwelt und viele neue interessante Inhalte.

Bald könnt ihr in dem Survival-Rollenspiel Conan Exiles, das sich seit sechs Monaten in der Early-Access-Phase befindet, eine um 70 Prozent erweiterte Landfläche erkunden. Mit der kostenfreien Erweiterung The Frozen North verlasst ihr die Wüste und bewegt euch in den verschneiten Norden, hin zu grünen Wiesen, vernebelten Wäldern und Bergen, düsteren Tälern, gefrorenen Seen und mysteriösen antiken Ruinen.

Neues Klima- und Wettersystem

Die neuen Klimabedingungen erfordern ab sofort angemessene Kleidung, die euch vor dem Erfrieren oder dem Hitzetod bewahrt. Auch ein warmes Feuer, brennende Fackeln oder entsprechende Getränke können euch dabei helfen eure Temperatur zu regulieren. Außerdem könnt ihr euch mit den neuen Baumöglichkeiten und den richtigen Materialien zwischen einer kuschelig warmen oder angenehm kühlen Behausung entscheiden.

Mit den neuen Materialien kommen auch neue Waffen und Rüstungsgegenstände ins Spiel, die euch ebenfalls vor den Gefahren und den vielen neuen Gegnern der jeweiligen Gebiete schützen. Die Vanir Fellrüstung bewahrt euch beispielsweise vor feindlichen Angriffen und hält gleichzeitig warm.

Verbesserungen und neue Gameplay-Inhalte

Zwei neue Crafting-Systeme lassen euch nun auch alkoholische Getränke und reichhaltige Mahlzeiten herstellen, Fische fangen und Bienen züchten. Daneben wurde viele Verbesserungen und Ergänzungen im Gameplay vorgenommen, die das Spielerlebnis bereichern und euch dabei unterstützen sollen, die neuen Dungeons, Charaktere, Kulturen, Siedlungen und eine neue Religion zu entdecken und zu überleben.

Die Erweiterung The Frozen North wird gleichzeitig mit der Xbox One-Version am 16. August veröffentlicht. Die fertiggestellte Vollversion für PC, PlayStation 4 und Xbox One wird Anfang 2018 erwartet. Bis dahin könnt ihr euch den Trailer zu dem umfangreichen Conan Exiles-Update unter dieser News ansehen.

