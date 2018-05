Conan Exiles - Erscheint heute offiziell für PS4, Xbox One und PC

Ab sofort steht die Release-Version des Survival-Titels Conan Exiles offiziell für PS4, Xbox One sowie PC zur Verfügung. Alle Infos zu dem Titel findet ihr in unserem News-Artikel.

Am heutigen Dienstag, den 8. Mai 2018 erscheint das Survival-Rollenspiel Conan Exiles offiziell für PS4, Xbox One sowie PC. Der Titel hat während seiner Early-Access-Phase umfangreiche Veränderungen, Erweiterungen und Verbesserungen erfahren. So hat sich beispielshalber die Spielwelt verdoppelt, während zahlreiche neue Features und Mechaniken in den Titel gefunden haben.

Mit der heutigen Veröffentlichung erweitern die Entwickler die spielbaren Regionen noch einmal um ein neues Gameplay-Feature. Dabei greifen NPCs und Monster die eigenen Behausungen der Helden an, um deren Verteidigungsanalgen zu testen. Abhängig vom Fortschritt der Spieler in der Welt von Conan Exiles fällt dabei die Vehemenz der Attacken aus.

"Conan Exiles ist bereits jetzt einer der erfolgreichsten Titel der 25-jährigen Firmengeschichte", sagt Rui Casais, CEO bei Funcom. "Alles rund um Conan Exiles war eine großartige Erfahrung für uns. Wenn ich auf unsere unglaubliche Reise zurückblicke, die wir gemeinsam mit dem Spiel in den letzten 15 Monaten beschritten haben, die Early Access Erfahrungen und besonders auf die positive Entwicklung im Spieler-Feedback in dieser Zeit, bin ich sehr stolz auf die großartige Arbeit, die jeder hier im Team geleistet hat und alles, was wir bereits jetzt erreicht haben."

Was ist Conan Exiles?

Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel im unbarmherzigen Conan-der-Barbar-Universum. Spieler müssen in der Wildnis überleben, ihr eigenes Königreich aufbauen und ihre Gegner in großangelegten Schlachten dominieren. Mit nichts außer ihren nackten Händen starten Spieler in Conan Exiles, um Waffen und Werkzeuge zu schmieden, alles von kleinen Behausungen bis riesigen Festungen zu errichten und sogar die Kontrolle über einen der gigantischen Götter zu übernehmen und die gegnerischen Siedlungen zu verwüsten. Conan Exiles kann im lokalen Einzelspieler-Modus und im persistenten Online-Multiplayer-Modus gespielt werden.

Limited Collector’s Edition

Die limitierte Collector’s Edition von Conan Exiles kann in Kürze bei ausgewählten Händlern zum Preis von 69,99 Euro für PC und 79,99 Euro für PlayStation 4 und Xbox One vorbestellt werden. Die Edition enthält zahlreiche exklusive Gegenstände, physisch sowie digital, die den Barbaren in jedem Spieler von Conan Exiles zufrieden stellen.

