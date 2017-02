Conan Exile - NSFW: Song zur Penis-Physik im Spiel

In Conan Exiles gehört das männliche Geschlechtsmerkmal fest zur Spielfigur dazu. Derweil machen sich die Spieler in den sozialen Netzwerken über die Größenveränderung bei der Charaktererstellung und die Physik-Engine lustig – ein YouTuber hat daraus einen kurzen Rap gemacht.

Conan Exile lässt sich am Besten damit erklären, dass es ein Open-World-Surival-Titel ist, der sich wie eine Mischung aus Rust und Ark: Survival Evolved anfühlt. Das liegt unter anderem an dem Setting in der wilden Natur und an der Charaktererstellung mit Penis-Einstellung.

STIMMT AB: Spielt ihr in Conan Exile Mann oder Frau?

Kommentare zum Penis in Conan Exile

Auf den sozialen Netzwerken wird über den Penis in Conan Exile mal witzig, mal kritisch, mal vollkommen pubertär geschrieben. Eines haben die meisten Beiträge, Bilder und Videos aber gemeinsam: Sie nehmen das Geschlechtsteil in dem Spiel von Funcom nicht wirklich ernst.

So auch Videospiel-Redakteur Chris Livingston, der das Klein- und Großstellen des Penis mit „Big dong, little dong, big dong, little dong“ kommentiert und den erstellten Charakter in Conan Exile zeigt. Der YouTuber Weebl hat das als Anlass genommen und einen kurzen Rap mit dem gleichen Video geschnitten. Geschmacklos und nicht sicher für die Arbeit.

I wrote you a banging choon to go with this @screencuisine pic.twitter.com/UIXk7dcInK — Weeeeeeeeeebl (@TheWeebl) February 1, 2017

Seitenauswahl

Infos zu Conan Exile

Siehe auch: Conan Exile