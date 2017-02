Spieler des Online Survival-Rollenspiels Conan Exiles klagten zum Release des Early Access-Titels über Lag-Probleme. Kurze Zeit später haben die Entwickler von Funcom ein entsprechendes Update veröffentlicht, das die Spieleranzahl pro Server verringert und einige Buxfixes mit sich bringt.

Kaum ist der Early Access-Start des Online-Rollenspiels Conan Exiles erfolgt, wird auch schon das erste Update nachgereicht. Der kleine Patch bringt eine Handvoll Bugfixes mit sich. Die offiziellen Patch Notes mit sämtlichen Änderungen findet ihr auf Steam.

Die aber wohl wichtigste Änderung besteht darin, dass die Entwickler von Funcom die Spieleranzahl pro Server reduziert haben. So ist die maximale Anzahl von 70 auf 40 Spieler heruntergeschraubt worden. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine temporäre Änderung, um die von vielen Spielern berichteten Lags und sowie Rubberbanding zu beheben. Sobald die Verantwortlichen die Probleme in den Griff bekommen haben, soll die Spieleranzahl wieder angehoben werden.

Update 31. Januar 2017

Problem gelöst, das in einigen Fällen zu Verbindungsabbrüchen beim Beitritt eines Servers führte

Bugfix für Steam Connect: Spieler können neben der Spiel-Serverliste jetzt auch über die Steam-Serverliste verbinden

Voice Chat während der Charaktererstellung deaktiviert

Taschen mit Beute sollten nach der Benutzung jetzt korrekt verschwinden

Problem gelöst, das dazu führen konnte, dass der Server hängt

Server werden jetzt nach Spielerzahl sortiert

Die Serverauswahl sollte jetzt alle Server ohne Verzögerung anzeigen

Fäuste, der Reparaturhammer und niedrigstufige Waffen sollten nun keine Gebäude mehr beschädigen

Problem gelöst, das zum Hungertod nach dem Wiedereinstieg führte

Was ist Conan Exiles?

Bei Conan Exiles handelt es sich um ein Online-Rollenspiel, das in der Welt von Conan der Barbar angesiedelt ist. Der Fokus des Titels dreht sich um die Kämpfe, aber auch den Bau von Häusern und Siedlungen sowie das Sammeln von Ressourcen. Verantwortlich zeichnet sich Entwickler Funcon, der in der Vergangenheit unter anderem an dem MMOG Age of Conan gearbeitet hat.

