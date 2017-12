Company of Heroes 2 - Gratis-Key bei Humble Bundle

Sichert ihr euch den kostenlosen Steam-Key, könnt ihr außerdem Humble Monthly 10 Prozent günstiger als üblich erwerben. Schnappt euch also das Angebot!

Company of Heroes 2 erschien am 25. Juni 2013 und ist für Windows, Mac und Linux erhältlich. Regulär kostet das im zweiten Weltkrieg angesiedelte Strategiespiel rund 20 Euro.

Nur für kurze Zeit erhaltet ihr den Strategie-Klassiker Company of Heroes 2 komplett gratis. Die Organisatoren des Humble Bundle verschenken in ihrem offiziellen Store zahlreiche Steam -Keys.

