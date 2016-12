Cloud Pirates vom Entwicklerstudio Allods Team und dem Publisher My.com bekommt schon sehr bald seine nächste Testphase spendiert, in welcher die Spieler ausprobieren und Feedback senden können. Alle Informationen zum Start und den Neuerungen im Vergleich zur letzten Closed Beta.

Auf die erste Closed Beta folgt die zweite - und das schon sehr bald. Wie Entwickler Allods Team in Zusammenarbeit mit dem weltweiten Publisher My.com nun verkündete, beginnt die nächste Testphase zu Cloud Pirates offiziell am 23. November diesen Jahres und hat allerlei Neuerungen im Gepäck.

Jeder Partizipient der geschlossenen Betaphase darf sich über bereits bekannte Inhalte freuen, ist zusätzlich nun aber in der Lage, mit zwölf völlig neuen Schiffen in die Lüfte zu steigen - inklusive völlig verändertem Gameplay während der Schlachten in luftigen Höhen. Weiterhin heißt es, so das Entwicklerstudio in der offiziellen Pressemitteilung, dass man künftig im Kapitänsfortschritts-System unabhängig vom geflogenen Schiff leveln und aufsteigen kann. Erreicht man auf diese Weise Level 10, erhält man Zugriff auf neue Kapitäns-Fähigkeiten, die dem Titel mehr Tiefe verleihen.

Im untenstehenden Video könnt ihr Euch den Trailer zur zweiten Closed Beta anschauen. Viel Spaß!

