Cities: Skylines - YouTuber produziert eigenen Katastrophenfilm

TDB Games hat eindrucksvoll demonstriert, welch künstlerische Arbeit in einem Videospiel stecken kann. Dies kombiniert mit cineastischer Handwerkskunst und wir haben einen Katastrophenfilm, der nur in Cities: Skyline entstanden ist - faszinierende Arbeit!

Alle Fans von The Day After Tomorrow, Armageddon – Das jüngste Gericht, 2012 oder beispielsweise Deep Impact sollten folgendem Cinematic-Film eine Chance geben. Ein Spieler hat sich in Cities: Skyline eine ganz eigene Stadt mit dem Namen "Yoko" aufgebaut, die wunderschön anzusehen ist. Doch was anfänglich wie ein Drohnenflug durch Cities: Skyline schönste Städtchen aussieht, entpuppt sich als wahres Horrorszenario für die digitalen Einwohner.

Der YouTuber TDB Games hat seine ganz eigene Vorstellung eines Katastrophenfilms in Szene gesetzt. Auch wenn die ersten Minuten des Videos wohl nur dazu dienen, seine Kreation zu bestaunen, so steckt am Ende doch mehr im Video.

Armageddon

So krachen Meteoriten hinab, Tornados peitschen über die Lande und die belebte, japanisch angehauchte Stadt Yoko wird dem Erdboden gleichgemacht. Es ist erschreckend erstaunlich, was der Creator hier aus diesem Videospiel herausholt. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass hier lediglich Cities: Skyline als Leinwand dient. Die Szenen sind durch das Katastrophen-Addon möglich gewesen. Das erinnert uns an die Künstler, die jüngst Minecraft als digitalen Spielplatz für ihre malerische Kunst zweckentfremdet haben. Alle Infos dazu in der folgenden Story:

