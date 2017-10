Cities: Skylines - Neuer DLC Green Cities ab sofort verfügbar

Der neue DLC mit über 350 neuen Objekten zu Cities: Skyline ist da und trägt den Namen Green Cities. Parallel zum kostenpflichtigen DLC gibt es noch ein Update, das kostenfrei daherkommt und auch ein paar Objekte bereithält.

Die neueste Erweiterung zum Aufbau-Simulations-Spiel Cities: Skylines steht ab sofort zum Verkauf bereit. Das neue Expansion-Pack lautet "Green Cities" und ist am 19. Oktober 2017 erschienen.

Für 12,99 Euro erhaltet ihr rund 350 neue Objekte, die ihr in eurer wunderschönen Stadt verbauen könnt. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei der neuen Erweiterung um Nachhaltigkeit in eurer Stadt. Dafür gibt es nun Kaufhäuser, die nur Ware aus biologischem und selbstproduziertem Anbau verkaufen.

Aus diesem Grund werden hier auch einige Möglichkeiten geboten, die eure Stadt nachhaltig säubern sollen. Es wird demnach höchste Zeit, neue Solaranlangen, Gärten für eure Dächer oder Kraftwerke mit erneuerbarer Energie zu errichten.

Parallel dazu ist das Update 1.9.0 erschienen, das kostenlos zur Verfügung steht. Diesbezüglich gibt es sogar ein paar kostenlose Objekte, die ihr ebenfalls verbauen könnt. Dazu zählen unter anderem elektrische Autos. Hier geht es zu den Patch-Notes. Nachfolgend haben wir den offiziellen Release-Trailer eingebunden, falls ihr euch vorerst einen Überblick verschaffen möchtet.

Infos zu Cities: Skylines

