In MMORPGs unserer Zeit ist es essenziell, dass die Entwickler es schaffen, eine immersive Welt zu kreieren, in der die Spieler versinken können. Wichtiger Bestandteil dessen: Das sich stetig wechselnde Wetter. Wie das im kommenden Fantasy-MMO Chronicles of Elyria aussieht, verraten Bilder.

Nach einem langen Fußmarsch hat man es geschafft - hinter einem liegt der eisige Berg und davor erstreckt sich der fulminante Blick in das Tal voller Sonne mit Pflanzen deren grüne Farbe kaum saftiger sein könnte. Das sind Momente, die Spieler an einen Titel binden - Momente, in denen man mit der Welt verschmilzt und wirklich anfängt, den Bezug zu finden. Spieler, die das erleben, bleiben einem MMORPG häufig lange treu - stets auf der Suche nach weiteren Momenten dieser Art.

Um diese Wichtigkeit solcher Effekte weiß auch das Entwicklerstudio Soulbound Studios, welches aktuell am kommenden Fantasy-MMORPG Chronicles of Elyria arbeitet. In einem neuen Blogpost schreibt das Team, dass man derzeit am Wetter und allerlei Drumherum bastelt. Damit die Community einen Einblick darüber erhält, was sie erwarten dürfen, teilt man auf der offiziellen Webseite einige Bilder, die die Witterung einfangen. Viel Spaß beim Durchstöbern! Mehr Informationen zum Spiel gibt es auch auf der Seite der Kickstarter-Kampagne.

