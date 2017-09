Charts - Das sind die bisherigen Top-Games des Jahres

Schon jetzt können wir uns die größten Spiele-Trends des Jahres vor Augen führen. Welche Games befinden sich in den aktuellen Amazon-Bestseller-Charts? Wir stellen die bislang beliebtesten Produkte 2017 vor.

Aus den aktuellen Bestseller-Charts lassen sich immer wieder spannende Trends in der Gaming-Branche ablesen. Über Amazon kann ein erster Blick auf die größten Hits des Jahres geworfen werden.

Nach all den Jahren kann sich GTA 5 immer noch in der Liste der meistverkauften Produkte halten. Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und das Remake von Crash Bandicoot kann sich jedoch ebenfalls behaupten.

Die 20 beliebtesten Games 2017

Wir listen die bislang erfolgreichsten Artikel des Jahres auf. Hier geht es zur ganzen Liste. Klickt euch unten durch, um einen genaueren Blick zu erhalten.

