Capcom - Veröffentlicht zwei Games auf klassischen NES- und SNES-Cartridges

Mega Man feiert seinen 30. Geburtstag. Diesbezüglich haben sich die Mannen von iam8bit und Capcom eine besondere Idee für alle Retro-Fans einfallen lassen. Eine Neuveröffentlichung zweier Klassiker auf NES- und SNES-Cartridges!

Capcom feiert das 30. Jubiläum von Mega Man mit einem besonderen Sahnestück für alle Retrofans. Es erscheinen klassische Cartridges von iam8bit, die mit Mega Man II und Mega Man X ausgestattet sind.

Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um eine Portierung auf die aktuelle Konsolengeneration, sondern um einen Release von klassischen Cartridges für den NES und SNES. Dabei ist Mega Man II für den NES erhältlich, während Mega Man X für SNES erscheint.

Mega Man für NES und SNES

Falls ihr eines dieser heißbegehrten Spiele haben möchtetn, dann solltet ihr euch auf jeden Fall beeilen. iam8bit produziert lediglich 8500 Einheiten. Somit ist die Stückzahl stark limitiert. In der Box ist ein Handbuch enthalten, eine "Retro-Art" liegt der Packung ebenfalls bei. Günstig ist das Sammlerstück nicht unbedingt, denn sowohl das NES- als auch das SNES-Modul kosten 100 US-Dollar.

Falls ihr besonders viel Glück habt, dann könntet ihr euch sogar über eine halbdurchsichtige Cartridge freuen, die im Dunkeln leuchten soll. So wird eine von acht Modulen besonders stark in Szene gesetzt. Diese werden wiederum noch seltener, was den Sammlerwert sicherlich noch um einiges steigert. Im Großen und Ganzen ist die Aktion natürlich nur ein kleines Schmankerl für alle Fans von Mega Man.