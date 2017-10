Capcom - Publisher deutet Ankündigung zu Mega Man für Dezember an

Im Rahmen der Tokyo Game Show deutete Capcom an, dass sie für den Dezember eine Ankündigung im Bezug auf Mega Man geplant haben. Man habe die Reihe nicht vergessen und wolle das 30-jährige Jubiläum gebührend zelebrieren.

Obwohl der erste Mega Man-Teil bereits vor 30 Jahren erschien, ist die Reihe aus den Köpfen von Videospielfans wohl kaum mehr wegzudenken. Der charismatische menschenähnliche Roboter Mega Man - im japanischen Original heißt er Rock Man - stellte sich in unzähligen Spielen dem bösen Dr. Wily und seinen Schergen in den Weg.

Neuer Ableger geplant?

Dabei gab es in den letzten Jahren - abgesehen von Remaster-Collections - eher wenig von dem Blauhelm zu sehen. Der ehemalige Game Designer Naoya Tomita entschloss sich daher eine Crowdfunding-Kampagne zu starten und das Spiel Mighty No. 9 zu entwickeln. Die Kampagne war zwar erfolgreich, doch das Spiel fiel bei den Fans und der Presse durch und war es aufgrund unterschiedlicher Probleme nicht wert als inoffizieller Nachfolger von Mega Man bezeichnet zu werden.

Im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show fand ein Panel des Publishers Capcom statt, das den 30-jährigen Geburtstag der Reihe als Hauptaugenmerk nahm. Dabei war unter anderem der Producer der Mega Man Legacy Collection 2, Kazuhiro Tsuchiya. Dieser hatte auch das Schlusswort, das mittlerweile aus dem Japanischen übersetzt wurde und Fans der Reihe Hoffnung auf eine große Ankündigung machen dürfte.

"Ich möchte sagen, dass Capcom Mega Man nicht vergessen hat. Das (30-jährige Geburtstags-Logo) wird gut genutzt. Mega Mans 30. Geburtstag kommt im Dezember - Dezember, bitte merkt euch das Datum!

Im Namen von Ucchy und allen anderen hier, kann ich sagen, dass wir uns sehr darauf freuen und hoffen, dass ihr das auch tut. Wir sind sehr froh darüber es mit den Fans zu teilen, die dies ermöglicht haben. Vielen Dank für eure Unterstützung, bis jetzt, und in der Zukunft"

Auch wenn die Äußerungen von Tsuchiya recht vage sind, wirken sie dennoch so als plane Capcom tatsächlich etwas sehr Großes. Ob es sich nur um eine weitere Sammlung handelt oder gar wirklich ein neuer Teil der Mega Man-Reihe das Licht der Welt erblickt, ist bisher noch unklar. Die Vorfreude auf den Dezember dürfte bei Fans der Spiele so oder so gegeben sein.

