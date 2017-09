Capcom - Das Lineup der Tokyo Games Show 2017

In kürze findet in Japan die Tokyo Game Show statt. Hier wird es zahlreiche Neuankündigungen japanischer Publisher und Entwickler geben. Wir geben euch in unserer News einen Überblick über das Linepup von Capcom.

In weniger als zwei Wochen wird in Japan die Tokyo Game Show stattfinden, in dessen Rahmen japanische Entwickler und Publisher allerhand neue Titel ankündigen werden. Unter anderem warten neue Informationen zu Monster Hunter: World seitens Capcom auf die Spieler. Der Titel lag schon auf der diesjährigen gamescom in Köln im Fokus des Publishers. Doch Capcom hat noch weitere Spiele im Gepäck, die präsentiert oder angespielt werden können.

Dead Rising 4: Frank’s Big Package (PS4) – Anspielbar

Marvel vs. Capcom: Infinite (PS4, XBO, PC) – Anspielbar (auch beim Family Game Park), Bühne

Monster Hunter Stories Ver. 1.2 Renewal Edition (3DS) – Playable (Family Game Park), Bühne

Monster Hunter: World (PS4) – Anspielbar, Bühne

Resident Evil 7: Gold Edition (PS4, XBO, PC) – Bühne

Resident Evil Revelations (Switch) – Anspielbar, Bühne

Resident Evil Revelations 2 (Switch) – Anspielbar, Bühne

Wichtig: Bei den nachfolgenden Zeiten handelt es sich um Ortszeiten. Japan ist uns sieben Stunden voraus.

21. September

20:00 – Capcom TV! TGS 2017 Special

23. September

10:15 bis 10:25 – Opening Stage

10:30 bis 11:30 – Monster Hunter: World Special Stage – Die Entwickler geben einen kompletten Überblick über das Spiel und weitere Informationen

11:30 bis 11:40 – Monster Hunter: World Booth Talk

12:00 bis 12:45 – Marvel vs. Capcom: Infinite Special Stage – Fans treten gegen die Entwickler an

12:45 bis 12:55 – Marvel vs. Capcom: Infinite Booth Report

13:30 bis 14:15 – Toraware no Palm One Year Anniversary Special Stage – Das Spiel erreicht sein einjähriges Jubiläum und neue Informationen werden enthüllt.

14:15 bis 14:25 – Toraware no Palm Booth Report

14:50 bis 15:35 – Ace Attorney Series Special Courtroom 2017

15:35 bis 15:50 – Ace Attorney Series Studio Talk

16:00 bis 16:45 – Dragon’s Dogma Series 5th Anniversary Special Stage

16:45 bis 17:00 – End Talk

24. September

10:35 bis 10:45 – Opening Stage

10:50 bis 11:35 – Monster Hunter Stories Special Stage – Eventuell neue Informationen zum Spiel. Diskussionsrunde mit den Sprechern aus dem Anime

11:40 bis 11:50 – Monster Hunter Stories Studio Talk

12:00 bis 13:00 – Resident Evil Special Stage – Im Fokus steht die bevorstehende Gold Edition. Live-Gameplay Resident Evil Revelations für Switch.

13:00 bis 13:10 – Resident Evil Booth Talk

13:30 bis 14:00 – Capcom TV! TGS Special

14:20 bis 15:05 – Mega Man‘s 30th Anniversary is Almost Here! Stage – Rückblick auf die letzten 30 Jahre der Serie

15:05 bis 15:15 – Mega Man Studio Talk

15:30 bis 16:30 – Monster Hunter: World Special Stage – Die Entwickler geben einen kompletten Überblick über das Spiel und weitere Informationen.

16:45 bis 17:00 – End Talk

