Call of Juarez: Gunslinger - Techland sichert sich die Rechte an der Reihe

Publisher Techland hat sich die Veröffentlichungsrecht für die Serie Call of Juarez gesichert. Damit sitzt Ubisoft nicht mehr mit im Boot. Call of Juarez: Gunslinger ist ab sofort mit einem speziellen Rabatt wieder auf Steam erhältlich.

Anfang April machte ein Brancheninsider darauf aufmerksam, dass die Call of Juarez-Spiele aus den entsprechenden Stores entfernt worden sind. Aus welchem Grund Publisher Ubisoft diesen Schritt gegangen ist, war bislang unklar. Eine entsprechende Stellungnahme gab es nicht.

Call of Juarez: The Cartel Und Gunslinger kommentarlos aus Steam, PS Store und Xbox Store entfernt

Techland sichert sich die Rechte

Nun hat der polnische Publisher Techland innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen die Rechte an dem Call of Juarez-Franchise gesichert hat und Call of Juarez: Gunslinger wieder als Teil des Techland Publishing-Katalogs erhältlich ist.

Adam Lasoń, CPO bei Techland Publishing, erklärte in der Pressemeldung: "Die Call-of-Juarez-Serie wurde von Techland entwickelt und fand großen Anklang bei den Spielern. Da Techland Publishing als führender Verlag voranschreitet, freuen wir uns, Call of Juarez: Gunslinger in unserer Publishing Division begrüßen zu können." Weiterhin heißt es: "Wir möchten Ubisoft für die unglaubliche Arbeit bei der Veröffentlichung der Call of Juarez-Spiele danken. Wir werden diese fortsetzen und die Fans des Call of Juarez-Universums auf dieselbe pflichtbewusste und leidenschaftliche Weise unterstützen."

Call of Juarez: Gunslinger ist eine Hommage an Wild-West-Geschichten, in der Spieler in die Rolle von Silas Greaves schlüpfen - einem skrupellosen Kopfgeldjäger, der nach den gefährlichsten Banditen sucht. Es ist ein Abenteuer voller Action und Revolver-Duelle, das Fiktion und Fakten kreativ miteinander verbindet, während der Held auf seinem Weg historische Ikonen des Wilden Westens trifft, wie Billy the Kid, Pat Garrett oder Jesse James.

Call of Juarez: Gunslinger ist auf Steam mit einem speziellen Homecoming-Rabatt erhältlich. Weitere Informationen zu der Verfügbarkeit anderer Call of Juarez-Spiele in digitalen Stores werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.