Call of Duty - Unschuldiger Mann stirbt wegen 2€-Wette durch Swatting

In den USA ist ein unschuldiger Mann durch einen Swatting-Einsatz gestorben. Der Scherzanruf wurde aufgrund einer 2-Euro-Wette getätigt. Die Polizei landete allerdings bei einer unbeteiligten Person.

Swatting ist ein Problem, das kaum in den Griff zu bekommen ist - nun ist ein Scherzanruf völlig eskaliert. Ein unschuldiger Mann starb bei einem durch Swatting ausgelösten Polizeieinsatz.

Ein Streit zwischen zwei kompetitiven Call-of-Duty-Spielern, die sich im Netz als Miruhcle und Baperizer ausgeben, führte zum Tod des Mannes. Die beiden Teammates bedrohten sich gegenseitig mit einem Swatting-Anruf, weil sie eine 2-Euro-Wette auf ein von ihnen verlorenes Spiel abgegeben haben.

Unschuldiger Mann wird von Polizei erschossen

Einer der Spieler kontaktierte am Höhepunkt des Streits einen in der Szene bekannten Swatter, der daraufhin bei der Polizei anrief und eine Geiselnahme in Kansas meldete. Die Polizei erhielt allerdings inkorrekte Adressdaten, sodass sie sich zu einer unbeteiligten Person aufmachte.

Als der 28-jährige Mann auf Anweisung der Polizei die Tür öffnete, gab ein anwesender Polizist mehrere Schüsse auf ihn ab. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert, erlag jedoch dort seinen schweren Verletzungen.

Swatter könnten ins Gefängnis kommen

Es ist unklar, was jetzt genau passieren und wer zur Rechenschaft gezogen wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass sowohl Miruhcle als auch Baperizer angeklagt werden.

Beide sind mittlerweile untergetaucht.

