Treue Fans von Call of Duty machen ihrem Frust schon seit jeher Luft. Jetzt stimmen sie über eine etwas unerfreuliche Auszeichnung ab. Konkret wird nach dem schlechtesten CoD-Teil der gesamten Reihe gesucht.

Jedes Jahr dürfen sich Fans von Call of Duty über einen neuen Ableger auf Konsole und PC freuen. Die regelrechte Ausschlachtung der Serie sorgt immer wieder für Frust zwischen den Spielern. Nun wird nach dem schlechtesten CoD-Teil der gesamten Reihe gesucht.

In einer wenig ruhmreichen Abstimmung dürfen die CoD-Fans über sämtliche jemals erschienene Ableger entscheiden. Mehr als 2700 Fans haben bislang mitgemacht und ihre Meinung öffentlich kund getan.

Das Ergebnis ist erstaunlicherweise ziemlich eindeutig: Die drei unbeliebtesten Teile kommen auf insgesamt mehr als 75 Prozent aller Stimmen, jedes andere Spiel liegt im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich.

Den ersten Platz nimmt mit rund 28 Prozent Call of Duty: Advanced Warfare ein, dicht gefolgt vom neuesten Teil Call of Duty: Infinite Warfare, das auf rund 26 Prozent kommt. Infinity Wards Vorgänger Call of Duty: Ghosts liegt mit etwa 25 Prozent auf Platz 3.

Call of Duty: Black Ops 3 liegt mit 5 Prozent auf dem vierten Platz, Call of Duty: Modern Warfare 3 auf dem sechsten und Call of Duty: Black Ops 2 auf dem achten Platz. Das Schlusslicht - oder eher: der beliebteste Teil - ist Call of Duty 2 mit gerade einmal 0,1 Prozent aller Stimmen.

Und was ist für euch das schlechteste Call of Duty aller Zeiten? Welcher Teil hat euch maßlos enttäuscht und wird für immer ein gigantischer Flop bleiben? Wir wollen das in unserer Umfrage wissen und befragen euch!

