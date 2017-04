Call of Duty WWII - Zweiter Weltkrieg offiziell bestätigt

Activision und Sledgehammer Games bestätigen, dass das Call of Duty 2017 im Zweiten Weltkrieg spielt. Damit bestätigen sich die Gerüchte um das Setting des neuen CoD. Als Name wird offenbar tatsächlich Call of Duty WWII, für World War 2, gewählt.

Mit Call of Duty WWII wird dieses Jahr erstmals wieder ein CoD-Ableger erscheinen, der nicht in der Zukunft spielt. Wie durch die Abkürzung für World War 2 bestätigt wurde, wird der kommende Action-Shooter von Sledgehammer Games und Activision im Zweiten Weltkrieg spielen.

Release 2017: Call of Duty WWII im Zweiten Weltkrieg

Bislang war das Setting im Zweiten Weltkrieg nur über Gerüchte verbreitet worden. Ein angeblicher Leak zeigte das nun offiziell präsentierte Logo und Artwork-Bild und ließ vermuten, dass es in der Zeit zwischen 1939 und 1945 spielen wird.

Zum Singleplayer oder Multiplayer von Call of Duty WWII ist noch nichts bekannt. Activision wird Call of Duty 2017 im Premieren-Livestream vorstellen. Dieser startet am Mittwoch, dem 26. April 2017 um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Alle News und Videos zu Call of Duty WWII findet ihr hier bei uns, sobald sie offiziell vorgestellt worden sind.

Infos zu Call of Duty WWII

