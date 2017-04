Call of Duty WWII - Steht die Enthüllung kurz bevor?

Offenbar wird der neuste Call of Duty-Ableger am kommenden Wochenende offiziell angekündigt. Daraufhin deuten aktuelle Spekulationen im NeoGaf-Forum.

Für viele Spieler ist es bereits klar - der neuste Call of Duty-Ableger wird im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein. Verschiedene gelakte Artworks deuteten jedenfalls auf dieses Setting hin. Laut eines Insiders wird der Titel zudem den Namen Call of Duty: WW2 tragen und noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Als Entwickler zeigen sich die Mannen von Sledgehammer Games verantwortlich.

Anscheinend steht die Ankündigung nun wirklich kurz bevor, wie aus aktuellen Spekulationen im NeoGaf-Forum hervorgehen. So haben einige IGN-Redakteure in der aktuellen Ausgabe der Game-Scoop-Show auf YouTube gegen Ende über "ein paar coole News am Wochenende" sowie "ein großes Ding für die nächste Woche" gesprochen. Worum es sich dabei genau handelt, ist bislang aber noch unklar.

Allerdings scheint dies für Kotaku-Redakteur Jason Schreier sowie zahlreiche NeoGaf-Nutzer vollkommen klar zu sein. Schreier hat bei Twitter folgenden Tweet veröffentlicht: "Ich tippe darauf, dass es mit einem 'C' beginnt und mit einem 'all of Duty: WW2' endet."

Well I'd venture it starts with a "C" and ends with an "all of Duty: WWII" https://t.co/F7Y350acAD — Jason Schreier (@jasonschreier) 20. April 2017

Wir bleiben also gespannt und warten das vor uns liegende Wochenende ab.

