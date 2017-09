Call of Duty WW2 - Zweite Beta-Phase offiziell auf PS4 und Xbox One gestartet

Ab sofort kann in die zweite Beta-Phase zu Call of Duty: WW2 gestartet werden. Publisher und Entwickler möchten den Spielern, genau wie in der Vorwoche, etwas mehr Zeit zur Verfügung stellen.

Ursprünglich war geplant, die zweite Beta-Phase zu dem First-Person-Shooter Call of Duty: WW2 am heutigen Freitag, den 01. September um 19 Uhr zu starten. Allerdings haben sich Publisher Activision und Entwickler Sledghammer Games, genau wie in der Vorwoche, dazu entschieden, den Spielern ein wenig mehr Zeit zu geben. Somit kann sich ab sofort in die Schlacht gestürzt werden.

Wir haben bereits gestern darüber berichtet, dass es am zweiten Wochenende neue Inhalte für die Spieler geben wird. Unter kann neben den bereits bekannten Karten Gibraltar, Pointe du Hoc, Wald der Ardennen und Operation Breakout nun auch Aachen gespielt werden. Außerdem wird das Maximallevel in der Beta von 25 auf 40 angehoben. Dadurch können neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Scorestreaks und Outfits freigeschaltet werden. Um welche Waffen es sich dabei genau handelt, ist bislang aber noch unklar.

Klar ist hingegen aber, dass beispielshalber die Flammenwerfer- und Mörserschlag-Scoretreaks zu den neuen Inhalten gehören. Gefreut werden darf sich schließlich auf einen neuen Spielmodus. Doch auch hier ist bisher nichts Genaueres bekannt.

Die zweite Beta-Phase soll am kommenden Montag, den 04. September 2017 enden. Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Weekend 2 of the @CallofDuty #WWIIBeta is NOW LIVE along with our New Map, AACHEN! Details here: https://t.co/ZL4DHWLKXZ pic.twitter.com/xObzSdnw0b — Sledgehammer Games (@SHGames) 31. August 2017

