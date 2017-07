Call of Duty WW2 - Zombie-Trailer vor Veröffentlichung geleakt

Eigentlich sollte der Zombie-Modus in Call of Duty: WW2 erst am Donnerstag enthüllt werden, nun ist eine frühe Fassung bereits geleakt worden. Darin sind einige Ausschnitte aus dem neuen Szenario zu sehen.

Eine nicht finale Fassung des Trailers zum Zombie-Modus in Call of Duty: WW2 ist geleakt worden. Eigentlich sollte das Video erst am Donnerstag im Rahmen der San Diego Comic-Con 2017 enthüllt werden.

Activision Blizzard arbeitet darin, sämtliche Kopien des geleakten Trailers offline zu nehmen. Ihr könnt ihn euch jedoch hier anschauen:

Entwickler Sledgehammer Games weist seine Fans darauf hin, dass es sich bei dem Leak um eine nicht finale Fassung handelt. Spieler sollten lieber bis zur offiziellen Enthüllung am Donnerstag warten, so Studio-Chef Michael Condrey.

Seitenauswahl

Infos zu Call of Duty WW2

Call of Duty WW2 - Diese fünf Divisionen wird es im Multiplayer geben In Call of Duty: WW2 wird es unterschiedliche Divisionen geben, die von den Spielern ausgewählt werden können. Von der jeweiligen Wahl hängt schlussendlich der Spielstil ab, wie Activision ...