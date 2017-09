Call of Duty WW2 - Weitere Spiele mit historischem Hintergrund denkbar

Es scheint wahrscheinlich, dass der kommende Shooter Call of Duty: WW2 nicht der letzte Titel mit historischem Setting gewesen ist. Laut Publisher Activision biete unter anderem der Zweite Weltkrieg viel Stoff, um sich diesen Bereich noch öfter als einmal anzuschauen.

Der neueste Ableger der beliebten Shooter-Reihe Call of Duty: WW2 wird bekanntlich den Zweiten Weltkrieg thematisieren. Laut CEO Eric Hirshberg von Sledgehammer Games könne dies auch intern zu einer Trendwende beitragen, da viele Spiele mittlerweile Zukunftsmüde sind, da man sich in den letzten Jahren ausschließlich auf die Zukunft konzentriert habe.

Weitere Spiele mit historischem Setting?

Hirshberg könne sich gut vorstellen, dass nach Call of Duty: WW2 auch andere Spiele ein historisches Gewand spendiert bekommen: "Ihr wisst, ich kann keine Dinge verraten, die Jahre in der Zukunft liegen. Aber ich sehe es [WW2] nicht unbedingt als Eintagsfliege, ich denke, dass der Zweite Weltkrieg und andere historische Settings sehr viel Stoff bieten und dass die Möglichkeit auf jeden Fall besteht, dass wir uns diesen Bereich noch öfter als einmal anschauen."

Zwar möchte sich der CEO nicht zu der Qualität des letzten Call of Duty-Teils Infinite Warfare äußern, doch aufgrund des Umstands, dass der Titel die eigenen Erwartungen eher enttäuscht hat, sei entschieden worden das Setting zu ändern. "Ich werde mich nicht zur Qualität des Spiels vom letzten Jahr äußern. Aber obwohl ich denke, dass dort viel an Innovation und spaßigen neuen Dingen drinsteckte, war es wohl einfach ein Zukunftsspiel zu viel."

Es kann also sein, dass auch im kommenden Jahr ein Call of Duty-Ableger erscheinen wird, der in einem historischen Kontext angesiedelt ist. 2018 wäre entsprechend wieder Entwickler Treyarch an der Reihe, der unter anderem für Call of Duty: World at War verantwortlich war. Wir können also gespannt sein, wie der aktuelle Teil ankommen wird und in welchem Szenario wir uns im nächsten Jahr befinden werden.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03.November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Das zugrundeliegende Interview findet ihr bei Game Informer.

