Call of Duty WW2 - Untote im Zombie-Mode mit unterschiedlichen Eigenschaften

Die Verantwortlichen hinter Call of Duty: WW2 haben einige Details zum Zombie-Mode verlauten lassen. Scheinbar gibt es nicht nur einen möglichen Lösungsweg, um an das Ziel zu kommen. Zudem gibt es unterschiedliche Formen der Untoten.

Bereits vor wenigen Wochen berichteten wir über den Zombie-Mode in Call of Duty: WW2. Dazu haben wir den Announcement-Trailer für euch bereitgestellt und diverse Infos zusammengetragen, die Sledgehammer Games bis dahin herausgegeben hat. Hier geht es zum Trailer:

Neben den aktuellen Infos zum Singleplayer und zum Hauptquartier konnten wir nun weitere Neuigkeiten zum Zombie-Mode in Erfahrung bringen. Wie die Kollegen von Game Informer nun berichten, darf man sich im Kampf mit den Untoten strategische Gedanken machen. So soll es nicht nur einen Lösungsansatz geben, sondern immer mehrere Wege, die an das entsprechende Ziel führen.

Differenzierte Zombies

Zudem ist die Rede von differenzierten Erscheinungen der Untoten. Es gibt reguläre Zombies, denen es an Extrimitäten wie Arme mangelt. Außerdem sollen nahezu monströse Gegner auf euch warten. Einige Feinde werden sogar über Metallteile am Körper verfügen. Diese Ungetüme sollen durch dauerhafte Schmerzen erst recht an Fahrt gewinnen, was sie besonders gefährlich werden lässt. Eine besondere Kategorie haben wir schließlich mit den "Bombern", die explosive Ladungen versprechen und denen ihr womöglich nicht zu nahe kommen solltet.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One.

