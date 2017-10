Call of Duty WW2 - Umfrage - Wie hat euch die PC-Open-Beta gefallen?

Am 03. November erscheint der neueste Call of Duty-Ableger namens Call of Duty: WW2, der laut der Verantwortlichen zurück zu den eigenen Wurzeln kehren soll und im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein wird. Doch wie viel hat sich wirklich geändert und wie spielt sich der Ego-Shooter? Innerhalb der am Wochenende stattgefundenen Beta hatten nun auch PC-Spieler die Möglichkeit sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. In unserer Umfrage möchten wir gerne wissen, wie euch der Titel bisher gefallen hat und an welchen Schrauben die Entwickler in jedem Fall noch drehen müssen?