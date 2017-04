Call of Duty WW2 - Studio-Mitgründer Glen Schofield bedankt sich für die Unterstützung

Die Meldung, dass der neuste Call of Duty-Ableger im Zweiten Weltkrieg spielen wird, sorgte für zahlreiche positive Reaktionen seitens der Community. Dies nahm Studio-Gründer Glen Schofield zum Anlass, um sich innerhalb eines Videos via Twitter bei Fans und den Mitarbeitern von Sledghammer Games zu bedanken.

Vor wenigen Tagen haben Publisher Activision sowie Entwickler Sledgehammer Games den neusten Call of Duty-Ableger offiziell mit Hilfe einer Teaser-Webseite angekündigt. Call of Duty: WW2 wird, wie der Name schon verdeutlicht, im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein und laut aktuellen Gerüchten am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.

Nun hat sich Studio-Mitgründer Glen Schofield via Twitter für die äußerst positiven Reaktionen der Fans bedankt. Bereits kurz nach der Enthüllung von Call of Duty: WW2 erhielt Sledgehammer Games eine Vielzahl an positiven Redaktionen. Noch im letzten Jahr hagelte es seitens der Community negative Stimmen, da das Zukunfts-Szenario von Call of Duty: Infinite Warfare auf wenig Gegenliebe stieß.

Dies ist auch den Mannen von Sledgehammer Games nicht entgangen, weshalb die Freude umso größer ist, wie die Community die Ankündigung des neusten Teils gefeiert hat. In einem Video bedankt sich Glen Schofield bei Fans und Mitarbeitern, da die Umsetzung des Projektes ohne ihr Engagement nicht möglich gewesen wäre.

Tune in now for a greeting from @GlenSchofield! And make sure to catch our worldwide reveal on 4.26 at 10AM PDT. https://t.co/urUxbvRK6j pic.twitter.com/pv6eW61xB5 — Sledgehammer Games (@SHGames) 23. April 2017

Am kommenden Mittwoch, den 26. April um 19 Uhr deutscher Zeit soll Call of Duty: WW2 im Rahmen eines Live-Stream offiziell enthüllt werden. Zudem werden die Verantwortlichen erste Informationen zu dem neusten Ableger präsentieren.

