Call of Duty WW2 - Story-Trailer zur Einzelspieler-Kampagne veröffentlicht

Die Verantwortlichen hinter Call of Duty: WW2 haben einen frischen Story-Trailer zu dem Ego-Shooter veröffentlicht. Darin bekommen wir Private Ronald "Red" Daniels zu Gesicht, der am legendären D-Day zum ersten Mal in den Kampf geschickt wird.

Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games haben einen neuen Story-Trailer zu Call of Duty: WW2 veröffentlicht. Die Singleplayer-Kampagne erzählt die Geschichte von Private Ronald "Red" Daniels. Diese ist Rekrut innerhalb der 1. US-Infanteriedivision, der am legendären D-Day zum ersten Mal in den Kampf geschickt wird.

Story-Trailer zur Einzelspieler-Kampagne

Er erlebt einen der größten amphibischen Angriffe hautnah mit und überlebt diesen im Gegensatz zu einer Vielzahl seiner Kameraden. Daraufhin reist er mit seinem Trupp durch ganz Europa und stößt an berühmten Kriegsschauplätzen wie dem Hürtgenwald und den Ardennen auf den Feind.

Den aktuellen Trailer findet ihr unterhalb dieser Meldung eingebunden. Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Konsolen-Spieler konnten in den vergangenen Wochen an zwei Beta-Phase teilnehmen und so schon einmal einen genaueren Blick auf den Titel werfen. Alle PC-Spieler dürfen vom 29. September bis zum 02. Oktober 2017 auf die Schlachtfelder ziehen und den Ego-Shooter testen. Die Vollversion wird neben dem Multiplayer, über eine Singleplayer-Kampagne sowie einen Zombie-Modus verfügen.

Seitenauswahl

Infos zu Call of Duty WW2

Call of Duty WW2 - Beta mit neuem Modus und erhöhter Levelobergrenze Derzeit läuft die zweite Beta-Phase zu Call of Duty: WW2. Unter anderem wurde die Levelobergrenze angehoben und Spieler dürfen den neuen Spielmodus "Kill Confirmed" ausprobieren.