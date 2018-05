Call of Duty WW2 - Spielt den Multiplayer am Wochenende kostenlos

Am kommenden Wochenende könnt den Multiplayer-Modus von Call of Duty: WW2 völlig kostenlos auf dem PC ausprobieren.

Solltet ihr den Ego-Shooter Call of Duty: WW2 aus dem Hause Activision sowie Sledgehammer Games bisher noch nicht gespielt haben, aber trotzdem gerne einen Blick riskieren möchte, ist am kommenden Wochenende die perfekte Gelegenheit dazu.

Kostenloses Testwochenende

Ab sofort kann der Multiplayer des Titels bis zum Sonntag, den 06. Mai 2018 um 22 Uhr getestet werden. Bis zum 07. Mai ist der Shooter auf Steam zudem günstiger erhältlich und kostet demnach anstatt 59,99 Euro lediglich 38,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition ist in diesem Zeitraum ebenfalls im Preis gesenkt worden und kostest derzeit 74,99 Euro anstatt 99,99 Euro.

Alle Fortschritte, die ihr während des Testwochenendes im Multiplayer erspielt, werden bei einem Kauf in die Vollversion übernommen.

