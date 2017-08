Call of Duty WW2 - Spieler der Beta erhalten exklusive Items

Die bald stattfindende Beta zu Call of Duty: WW2 soll sich für die Spieler besonders lohnen, denn wie jetzt bestätigt wurde, wird es exklusive Items als Dankeschön für die Teilnahme geben.

Call of Duty: WW2 entfernt sich vom Zukunfts-Setting und kehrt zurück zu den frühen Wurzeln der Reihe - in den Zweiten Weltkrieg. Activision bestätigte schon in der Vergangenheit, dass die private Beta auf der PlayStation 4 bereits am 25. August starten solle. Jetzt teilte man zusätzlich mit, dass die Teilnahme an der Beta mit exklusiven Items belohnt werde.

Helm, Calling Card und Emblem

Bei den speziellen Items handelt es sich um einen Helm, eine Calling Card und ein Emblem. Alle drei virtuellen Gegenstände sind farblich an einem eher dreckigen Weiß orientiert und distanzieren sich dadurch klar von den bisher gezeigten Ausrüstungsteilen. Nach der Teilnahme an der Beta werden sich die Gegenstände in der Vollversion - die im November erscheinen wird - finden lassen.

Die Closed Beta zu Call of Duty: WW2 startet am 25. August auf der PlayStation 4 und geht bis zum 28. August. Vom 1. bis zum 4. September wird die Beta erneut für die PlayStation 4 stattfinden - jedoch gesellt sich dann auch die Xbox One-Version dazu. Wann die Testphase für den PC geplant ist, wurde bisher nicht mitgeteilt. Die genannten Tage gelten nach aktuellem Informationsstand rein für die Vorbesteller des Hauptspiels, die zur Belohnung einen Beta-Code erhielten. Ob Activision die Beta im Laufe der Zeit noch öffentlich zugänglich machen wird, ist momentan noch unklar.

Seitenauswahl

Infos zu Call of Duty WW2

Call of Duty WW2 - Alle Infos zum Hauptquartier im Online-Modus Entwickler Sledgehammer Games hat im Rahmen der E3 weitere Details zu dem Social-Hub "Hauptquartier" verraten. Dabei handelt es sich um einen Bereich, der das Hauptmenü im ...