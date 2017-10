Call of Duty WW2 - So groß ist die PS4- und Xbox One-Version

Die Mannen von Activision haben nun durchsickern lassen, wie groß die Daten in Hinsicht auf die PS4- und Xbox One-Version sein werden. Die PS4 benötigt nahezu den doppelten Speicherplatz. Warum das so ist, ist bislang unklar.

Falls ihr euch fragt, wie viel Festplattenspeicher ihr für die PS4-Version von Call of Duty WW2 benötigt, haben wir nun die passende Antwort für euch parat. Tatsächlich benötigt ihr satte 80 Gigabyte Speicherplatz. Das ist in etwa doppelt so viel wie für die Xbox One. Auf der Microsoft-Konsole sind es lediglich 45 Gigabyte, die ihr freiräumen müsst.

Es ist unklar, wieso eine so große Datenmenge auf die Konsole kopiert werden muss. Allerdings soll es bei der PS4-Version gerüchteweise bereits 4K-Assets geben, die für die PS4 Pro angedacht seien. Bei der Xbox One-Version sollen diese Assets noch nicht zugegen sein und erst später veröffentlicht werden. Hierbei könnte es sich aber auch um einen Fehler handeln, da es sich bei der PS4-Version um die Standard Edition Full handelt. Ob die hochauflösenden Texturen nun wirklich enthalten sind, müssen wir demnach noch abwarten.

Gestohlene Kopien im Umlauf

Jüngst kam ein Mann aus dem Bundesstaat Indiana auf eine nicht allzu kluge Idee. Er wurde wegen Diebstahl angeklagt, nachdem er gestohlene CoD-Exemplare bei eBay verkaufte.

Wir müssen uns aber auch nicht mehr lange auf das Spiel gedulden, denn am 3. November 2017 feiern wir bereits den finalen Release von Call of Duty WW2 für die PS4, Xbox One und den PC.

