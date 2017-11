Call of Duty WW2 - Sledgehammer bringt das Hauptquartier zurück

Die Server von Call of Duty: WW2 konnten dem gewaltigen Ansturm kurz nach dem Release anscheinend nicht standhalten, weshalb sich die Entwickler von Sledgehammer Games dazu entschieden den Social Hub namens Hauptquartier kurzerhand in den Solo-Modus zu versetzen. Dadurch war es lediglich möglich Freunde einzuladen, um mit diesen beispielshalber auf dem Schießplatz gegeneinander anzutreten.

Dadurch sollten die Server entlastet werden, bis eine technische Lösung für die Probleme gefunden wurde.

Looks like Headquarters is starting to come back online for more players...we just got in a full 48 players HQ! https://t.co/NEETVWRhvE pic.twitter.com/5VAaAEokmm