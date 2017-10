Call of Duty WW2 - Shooter könnte laut Pachter ein riesiger Erfolg werden

Im November wird der Ego-Shooter Call of Duty: WW2 erscheinen und im Zweiten Weltkrieg spielen. Branchen-Analyst Michael Pachter geht davon aus, der der Titel ein riesiger Erfolg werden könnte.

Entwickler Sledgehammer Games möchte mit Call of Duty: WW2 zurück zu den Wurzeln der Serie kehren. Als Settings dient der zweite Weltkrieg mit verschiedenen Schauplätzen. Wichtig war es den Verantwortlichen vor allem nicht nur bereits bekannte Orte und Schlachten als historische Vorlage für den Ego-Shooter zu nutzen, sondern auch weniger bekannte.

Wird laut Pachter ein riesiger Erfolg

Mit dem neuesten Ableger der Serie möchte Activision wieder frischen Wind in die Reihe bringen. Denn in den letzten Jahren wurde es für den Publisher immer schwerer neue Rekorde mit CoD zu feiern. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Spieler müde von den recht ähnlichen Zukunfts- und Gegenwarts-Settings geworden sind - nun geht es also zurück in den Zweiten Weltkrieg.

Doch wie gut wird Call of Duty: WW2 bei der Community tatsächlich ankommen? Diese Frage versucht der bekannte Branchen-Analyst Michael Pachter zu beantworten. Laut ihm könnte der aktuelle Teil der bisher erfolgreichste Titel in der Geschichte der Reihe werden.

"Ich denke, es wird das bisher meistverkaufte Call of Duty. Woran das liegt? […] Sagen wir, es wird veröffentlicht und erreicht auf Metacritic einen Durchschnittswert von 72, dann liege ich ganz klar falsch. Falls es aber eine 88 oder höher erreicht, dann glaube ich tatsächlich, dass es das am besten verkaufte [Spiel der Reihe] sein könnte", so Pachter.

Der Analyst ist vor allem von dem zuständigen Entwicklerstudio Sledgehammer Games überzeugt. "Die gute Sache ist die, dass Sledgehammer Games ziemlich kompetent ist. Sie sind wirklich kompetent. Und dieses Spiel, ich weiß nicht, sieht für mich aus bestimmten Gründen besonders aus. Es erweckt den Eindruck, dass sie es richtig hinbekommen haben."

Spätestens wenn Call of Duty: WW2 am 03. November für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One in den Handel kommen wird, werden wir Gewissheit haben, ob der Shooter das Zeug für ganz große Erfolge besitzt.

