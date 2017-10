Call of Duty WW2 - Season-Pass-Käufer erhalten Bonus-Map

Für alle Käufer des Season-Pass zu Call of Duty: WW2 winkt ein kleines Bonus in Form einer Extra-Map für den Multiplayer-Modus. Dabei handelt es sich um die überarbeitete Version von "Carentan", die bereits aus Call of Duty, Call of Duty 2 sowie Call of Duty: United Offensive bekannt ist.

Natürlich wird auch der neueste CoD-Ableger namens Call of Duty: W2 über einen entsprechenden Season-Pass verfügen, der Zugang auf alle vier geplanten DLCs gewähren wird. Wie Publisher Activision nun auf der offiziellen Webseite mitgeteilt hat, erhalten Käufer des Season-Pass zudem eine exklusive Bonus-Map für den Multiplayer-Modus.

Season-Pass-Käufer erhalten Bonus-Map

Dabei handelt es sich um die Karte namens "Carentan", die euch in die gleichnamige französische Stadt führt, in der vom im Jahr 1944 gekämpft wurde. Sie war eine Schlüsselstellung für die deutsche Verteidigung in der Normandie. Gekämpft wird hier zwischen Häuserruinen und verbarrikadierten Straßen, um eine strategische deutsche Festung.

CoD-Veteranen dürften die Karte noch aus dem ersten Call of Duty, sowie Call of Duty: United Offensive und Call of Duty 2 vertraut sein. Für Call of Duty: WW2 ist Carentan überarbeitet worden und erstrahlt nun in neuem Glanz und ist vor allem deutlich detaillierter.

Call of Duty WW2 vorbestellen

Die Veröffentlichung von Call of Duty: WW2 ist für den 03. November 2017 geplant. Alle News und Videos zu dem Ego-Shooter findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

