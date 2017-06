Call of Duty WW2 - Release für die Nintendo Switch?

Bei Activision könnte Call of Duty WW2 für die Nintendo Switch in Arbeit sein. Zwar wurde der Shooter bislang nicht für die Switch-Konsole angekündigt, das für Portierungen zuständige Entwickler-Studio hat jedoch einen Teaser für ein neues CoD veröffentlicht.

Mitunter erscheint Call of Duty WW2 für die Nintendo Switch. Das Gerücht wurde laut, als das Entwickler-Studio Beenox andeutete, an einem neuen CoD-Ableger zu arbeiten. Die Entwickler waren zuvor verantwortlich für die Portierungen der Shooter-Reihe für ältere Konsolen wie die PS3 und Xbox 360.

Call of Duty WW2 für Nintendo Switch?

Ob Beenox jedoch tatsächlich an Call of Duty WW2 arbeitet oder an einem anderen Militär-Spiel, ist unklar. Der Teaser gründet sich auf einem Tweet, in dem der kanadische Entwickler auf Französisch erklärt, sich von Soldaten und der Armee für ein neues Spiel beraten zu lassen.

Daher muss es nicht zwingend Call of Duty WW2 sein, sondern könnte beispielsweise auch ein CoD-Spiel für den Nintendo 3DS sein oder eine eigenständige Version für die Nintendo Switch. Auch ein Mobile Game ist denkbar. Oder ein Remake für die PlayStation 3 oder Xbox 360, um Spieler mit alten Konsolen nicht zu enttäuschen.

Nous recevons deux représentants de l’armée canadienne qui nous parlent de leur expérience et leur métier ! COD #onaçadanslsang pic.twitter.com/jZQkao2HvE — Beenox (@BeenoxTeam) May 12, 2017

