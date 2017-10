Call of Duty WW2 - Preload gestartet, Open-Beta für PC am Wochenende

Am vor uns liegenden Wochenende kommen auch PC-Spieler in den Genuss der Multiplayer-Beta zu dem Ego-Shooter Call of Duty: WW2. Alle Interessierten können sich den entsprechenden Client dank Preload bereits jetzt herunterladen.

Konsolenbesitzer durften sich in der Vergangenheit bereits zwei Mal in die Multiplayer-Beta des Ego-Shooters Call of Duty: WW2 stürzen. Wie Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games nun mitgeteilt haben, startet am kommenden Wochenende schließlich die PC-Beta.

Preload gestartet, Open-Beta für PC am Wochenende

Start ist am Freitag, den 29. September 2017. Gespielt werden kann insgesamt bis zum 02. Oktober. Dabei handelt es sich um eine offene Beta. Alle Interessierten Spieler können sich den entsprechenden Client herunterladen. Dieser bringt es auf eine Größe von 25 Gigabyte, die schon jetzt dank des Preloads heruntergeladen werden können.

Die Beta dient den Entwicklern vor allem als Stress-Test, um die Online-Infrastruktur sowie die Core-Systeme zu überprüfen. Spieler werden innerhalb der Beta lediglich Zugriff auf einen kleinen Teil der Mehrspieler-Komponenten haben.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

