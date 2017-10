Call of Duty WW2 - Preload auf allen Plattformen verfügbar

Der Preload der PlayStation 4- und PC-Version von Call of Duty WW2 steht ab sofort zur Verfügung. Das Game lässt sich somit schon vor dem offiziellen Release am 3. November herunterladen und erlaubt einen zeitnahen Start.

Anfang November wird die beliebte Shooter-Reihe Call of Duty fortgesetzt. Für dieses Jahr entschieden sich die Entwickler von Sledgehammer Games und der Publisher Activision für eine Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe und bieten nach vielen Jahren mit Call of Duty WW2 wieder ein Setting im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Diese Entscheidung wurde größtenteils positiv aufgenommen und verspricht für viele Spieler eine Art Neuanfang.

Preload jetzt für alle Plattformen

Damit sich die Massen von CoD-Fans auch rechtzeitig zum 3. November in das Abenteuer stürzen können, steht ab sofort der Preload für die PlayStation 4 und den PC zur Verfügung. Bereits im Laufe des gestrigen Tages wurden die Downloads im PlayStation Store und bei Steam freigeschaltet und warten somit nur darauf, von Vorbestellern heruntergeladen zu werden. Dabei bleibt die Größe des Downloads vergleichsweise klein und die PS4-Variante wiegt "nur" etwa 56 Gigabyte. Zusätzlich könnte in den nächsten Tagen jedoch noch ein Day-One-Patch hinzukommen, der höchstwahrscheinlich ebenfalls noch einige Gigabyte wiegen dürfte.

Schon in der letzten Woche startete der Preload auf der Xbox One und erlaubte das Herunterladen der verschlüsselten Spieldateien. Warum es zu einer zeitlichen Aufteilung der unterschiedlichen Preloads kam, ist nicht bekannt. So oder so dürfte jedoch bis zum Release noch mehr als genug Zeit sein, die Dateien herunterzuladen und pünktlich zur offiziellen Freischaltung das Spiel zu starten.

Call of Duty WW2 erscheint am 3. November für PlayStation 4, Xbox One und PC.

