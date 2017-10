Call of Duty WW2 - PC-Open-Beta gestartet - Wir haben alle Infos!

29. bis zum 02. Oktober 2017 läuft die Multiplayer-Beta von Call of Duty: WW2 für alle PC-Spieler. Wir haben für euch alle darin verfügbaren Inhalte zusammengefasst und die entsprechenden Systemanforderungen aufgelistet.

Update: Die Multiplayer-Beta zu Call of Duty: WW2 steht überraschend bereits jetzt zur Verfügung und kann bei Steam heruntergeladen werden.

Originalmeldung: Ab dem morgigen Freitag, den 29. September 2017 dürfen sich auch endlich PC-Spieler in die Multiplayer-Beta des Ego-Shooters Call of Duty: WW2 stürzen.

PC-Open-Beta startet morgen - Alle Infos

Zwar gibt es bislang noch keine genaue Uhrzeit, allerdings dürften Spieler wohl gegen 19 Uhr loslegen. Der Client für die Beta kann via Steam heruntergeladen werden. Das Ende der PC-Open-Beta ist für Montag, der 02. Oktober geplant.

Schon jetzt können interessierte Spieler den Titel dank Preload heruntergeladen, um pünktlich beginnen zu beginnen - eine Vorbestellung von Call of Duty: WW2 ist nicht möglich, genauso wenig wird ein Key benötigt. Der Client bringt insgesamt 25 Gigabyte auf die Waage.

Inhalte der PC-Open-Beta

Die PC-Beta enthält insgesamt die vier Multiplayer-Karten: Pointe du Hoc, Ardennes Forest, Gibraltar sowie Aachen. Außerdem stehen vier Spielmodi zur Verfügung (Team Deathmatch, Domination, Hardpoint und Kill Confirmed). Weiterhin ist der Kriegsmodus "Operation Breakout" spielbar. Zudem haben Spieler die Wahl zwischen allen fünf Divisionen: Infanterie, Expeditionsstreitkräfte, Luftlandedivision, Gebirgsjäger, Panzerdivision zu wählen. Gestartet wird mit dem ersten Rang. Über das Wochenende wird der Level Cap auf 35 erhöht. Das beinhaltet das Freischalten von Waffen, Scorestreaks und Equipment.

Da die Beta als Test für die Entwickler dient, verspricht dieser, dass das Feedback der Community in den finalen Multiplayer-Modus miteinfließen und das Spiel-Erlebnis optimieren soll.

Empfohlene Systemanforderungen: Call of Duty - WW2

Betriebssystem: Windows 10

CPU: Intel Core i5-2400 / AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB RAM

HDD: 25 GB

Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 970 / GTX 1060 6GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX 11, Breitband-Internet, DirectX-kompatible Soundkarte

Minimale Systemanforderungen: Call of Duty - WW2

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit oder neuer

CPU: Intel Core i3 3225 oder gleichwertig

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB

Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 660 2 GB / GTX 1050 oder AMD Radeon HD 7850 @ 2GB

DirectX 11, Breitband-Internet, DirectX-kompatible Soundkarte

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

Wie lange dauert der Story-Modus?

Bislang war unklar, für wie viele Stunden der Story-Modus von Call of Duty: WW2 zu unterhalben weiß. Innerhalb eines aktuellen Tweets hat sich nun Glen Schofield von Entwickler Sledgehammer Games zu der Frage der Spieldauer geäußert.

Step into the boots of Private "Red" Daniels in #CODWWII on November 3. Watch the official Campaign trailer: pic.twitter.com/vBKz8u7S86 — Call of Duty (@CallofDuty) 18. September 2017

Auf die Frage eines Spielers, ob der Story-Modus ähnlich umfangreich ausfällt wie der von Advanced Warfare, antwortete der Entwickler: "Ja, vermutlich, wenn nicht sogar noch etwas länger." Insofern werdet ihr rund sieben Stunden mit der Kampagne beschäftigt sein. Klar ist aber auch, dass keine genauen Angaben gemacht werden können, da die Spielzeit von dem individuellen Spielstil eines jeden Spielers abhängig ist. Besonders herausfordernd soll der Veteran-Schwierigkeitsgrad ausfallen.

