Call of Duty WW2 - Neuer Trailer gibt Einblicke in die Multiplayer-Beta

Publisher Activision sowie der zuständige Entwickler Sledgehammer Games haben einen frischen Trailer zu Call of Duty: WW2 veröffentlicht, der einen ersten Blick auf die Inhalte der Multiplayer-Beta gewährt.

Der Weltkriegs-Shooter Call of Duty: WW2 hat einen neuen Trailer spendiert bekommen, der einen ersten Blick in die Multiplayer-Beta gewähren soll.

Diese wird vom 25. bis zum 28. August 2017 für Vorbesteller auf der PlayStation 4 zur Verfügung stehen. Vom 01. bis zum 04. September können zudem auch Vorbesteller der Xbox One-Edition spielen.

Der Trailer zeigt, welche Inhalte während der Beta zur Verfügung stehen werden. Neben dem brandneuen "War Mode", dürfen sich Spieler auch auf Klassiker wie Team Deathmatch, Dominion und Hardpoint freuen. Gespielt und gekämpft wird auf mindestens drei unterschiedlichen Maps, bei denen es sich um Pointe Du Hoc, Ardennes sowie Gibraltar handelt. Weitere Karten könnten zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen.

Insgesamt wird es fünf Divisionen geben, in die sich Spieler einschreiben können. Dabei handelt es sich um die Expeditionary, Airborne, Armored, Mountain Division sowie die Infanterie. Ihr seid allerdings nicht auf eine Gruppierung beschränkt, sondern könnt alle nach Herzenslust ausprobieren. Im Rahmen der Beta wird es schließlich auch ein Fortschrittsystem geben, in dem Spieler im Rang aufsteigen können, um neue Ausrüstung sowie Waffen freizuschalten.

Die Headquarters werden während der Multiplayer-Beta allerdings nicht zur Verfügung stehen. Den entsprechenden Trailer findet ihr wie gewohnt in unserer Videorubrik.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.

