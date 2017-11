Call of Duty WW2 - Neuer Patch soll Cut in deutscher Version beheben

In der deutschen Version von Call of Duty WW2 hat sich offenbar versehentlich ein Schnitt eingeschlichen. Wie Activision jetzt mitteilte, wird ein kommender Patch diese Zensur entfernen.

Mit Call of Duty WW2 veröffentlichten Activision und Sledgehammer Games den neuesten Ableger der Shooter-Reihe Call of Duty. Diesmal geht es zurück in den Zweiten Weltkrieg und damit auch zu den Wurzeln der Serie. Dabei fallen die ersten Bewertungen durchaus positiv aus und neben der Kampagne wird auch der Mehrspieler-Modus gelobt.

Ein versehentlicher Schnitt?

Dabei sollte auch die deutsche Version vollkommen ohne Schnitte auskommen. Wie GameStar.de jedoch entdeckte, wurde eine Szene in der deutschen Version von Call of Duty WW2 geschnitten: So bekommen die Spieler direkt zu Beginn der ersten Mission einen Soldaten zu sehen, dessen Arm abgerissen wurde. In der in Deutschland erschienenen Version besitzt die Leiche jedoch noch beide Arme und konnte offenbar alle seine Gliedmaßen behalten. Das widerspricht jedoch der Aussage von Activision, dass alle Versionen inhaltsgleich seien und nur verfassungsfeindliche Symboliken entfernt würden.

Auf Nachfrage bei Activision wurde jetzt bestätigt, dass es sich tatsächlich nur um einen Fehler handle und der Arm auch in der deutschen Version nicht am Körper des Soldaten sein solle:

"Dieses spezifische Detail ist ein Fehler, der in einem zukünftigen Update-Patch behoben wird. Die deutsche Version wird einheitlich mit der allgemeinen Version des Spiels bleiben, die weltweit erhältlich ist."

Ein genaues Datum für den Patch wurde bisher nicht genannt und dürfte wohl auch kaum wichtig sein, da es sich nur um ein kleines Detail handelt. Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack, da den Käufern eine völlig ungeschnittene Version versprochen wurde. Dem Soldaten dürfte es jedenfalls so oder egal sein.

