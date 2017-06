Call of Duty WW2 - Negative Stimmung mittlerweile verflogen

Die negative Stimmung, die im letzten Jahr während der Ankündigung von Call of Duty: Infinite Warfare aufgekommen ist, ist mittlerweile fast gänzlich verschwunden. Laut Activision sind die Spieler begeistert und auch die Vorbesteller-Phase sei sehr gut angelaufen.

Mittlerweile dürfte sich bereits herumgesprochen haben, dass der kommende Ableger der Call of Duty-Reihe im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Nachdem die verschiedenen CoD-Teile bezüglich des Settings immer weiter in Richtung Zukunft gewandert sind, möchten Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games wieder zurück zu den Wurzeln kehren.

In dem neusten Geschäftsbericht des Unternehmens wird nicht nur Destiny 2 thematisiert, sondern auch Call of Duty: WW2. So sei die Vorbesteller-Phase bei beiden Titeln sehr gut angelaufen, die Spieler sind laut Activision begeistert und das bisherige Feedback zu Call of Duty: WW2 ist übermäßig positiv ausgefallen. Die negative Stimmung, die im letzten Jahr bei der Ankündigung von Call of Duty: Infinite Warfare aufkam, ist mittlerweile fast gänzlich verflogen.

Nachdem Electronic Arts und DICE im Oktober des vergangenen Jahrs Battlefield 1 veröffentlicht haben, das im Ersten Weltkrieg spielt, scheinen die Verantwortlichen bei Call of Duty: WW2 scheinbar alles richtig gemacht zu haben. Laut Activision-CEO Eric Hirshberg werden die Entwickler zudem auch in Zukunft nicht damit aufhören weitere Innovationen zu bringen, um die Serie frisch zu halten.

Weitere Details und Informationen zu Call of Duty: WW2 werden im Rahmen der E3 2017 enthüllt.

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4, sowie Xbox One.

