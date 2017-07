Call of Duty WW2 - Nazi-Zombie-Modus angekündigt, wird in Bayern spielen

Im Rahmen der Comic Con 2017 hat Entwickler Sledgehammer Games erste Details zum Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 verraten und darüber hinaus den offiziellen Reveal-Trailer veröffentlicht.

Momentan findet in San Diego die Comic Con 2017 statt. In deren Rahmen hat Entwickler Sledgehammer Games nun erste Details zum Zombie-Modus des kommenden Shooters Call of Dtuy: WW2 bekannt gegeben und den offiziellen Reveal-Trailer veröffentlicht.

Der Zombie-Modus wird in Mittelburg, einem verschneiten Dorf in Bayern, spielen. Die Hintergrundgeschichte bezieht sich auf die echte Suche nach Beutekunst im Zweiten Weltkrieg. Frauen und Männer haben seinerzeit ihr Leben riskiert, um die gestohlenen Kunstwerke zurückzuholen. Auch in Mittelburg sollen sich unbezahlbare Kunstwerke befinden, die die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg gestohlen haben. Allerdings befindet sich in dem Dorf zudem ein mysteriöser Schlüssel zu einer gewaltigen Kraft - eine unbesiegbar wirkende Naziarmee der Toten.

Der Spieler kann in die Rolle von Anführer Jefferson Potts (Ving Rhames), Olivia Duran (Elodie Yung), Drostan Hynd (David Tennant) und Marie Fischer (Katheryn Winnick) schlüpfen. Letztere dürfte vielen Serienfans vor allem als Lagertha Lothbrok aus der Serie Vikings bekannt sein. Dr. Who-Schauspieler David Tennant wird Drostand Hynd verkörpern.

Call of Duty: WW2 soll am 03. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

