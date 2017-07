Call of Duty WW2 - Mysteriöser Brief steigert Vorfreude auf den Zombie-Modus

Die Vorstellung des Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 steht kurz bevor. Um die Vorfreude zu steigern, versendete Activision jetzt Briefe mit geheimen Botschaften an einen US-YouTuber.

Call of Duty: WW2 wird abermals einen Zombie-Modus enthalten - so viel ist schon längst bekannt. Doch im Gegensatz zur Kampagne und dem Multiplayer-Modus wurde der Zombie-Teil bisher noch nicht vorgestellt. Dies soll am 20. Juli im Rahmen der San Diego Comic-Con jedoch endlich passieren und der Publisher Activision scheint schon fleißig die Werbetrommel zu rühren. Mit mysteriösen Briefen steigern sie nämlich das Interesse an der Präsentation.

Mysteriöse Nachrichten

So erhielt der amerikanische YouTuber MrRoflWaffles einen geheimnisvollen Brief, der von einem ’Klaus Fischer’ an eine ’Marie Fischer’ geschrieben wurde und von einer geheimen Ausgrabung während des Zweiten Weltkriegs erzählt. Demnach seien der deutsche Wissenschaftler und sein Forschungstrupp auf ein legendäres Artefakt gestoßen - das Schwert des Barbarossa. Neben einigen Bildern - die offenbar zur neuen Karte gehören - entdeckte der YouTuber außerdem einen versteckten Code, der sich nur durch das Erhitzen des Papieres entdecken ließ. Das ist ein bekannter Trick, der beispielsweise mit Zitronensaft umgesetzt werden kann. Die Nachricht bestand aus einer einfachen Zahlenfolge: 12091. Dieser Code lässt sich wiederum auf der Classified-Seite von Call of Duty: WW2 eintragen und enthüllt weitere Briefe und Details zur Ausgrabung.

Wenn uns in der Vergangenheit Hollywood eine Sache lehrte, dann dass es niemals gut ist versteckte und mysteriöse Artefakte zu stehlen. Auch hier wird es wohl durch das Artefakt zum Ausbruch der Zombies gekommen sein. Und wie uns das Entwicklerstudio Sledgehamer Games vor einigen Wochen schon weismachen wollte: Die Geschichte beruht auf wahren Tatsachen.

