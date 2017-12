Call of Duty WW2 - Meistverkaufter CoD-Ableger dieser Generation

Die Call of Duty-Serie ist weltweit enorm erfolgreich - das ist sicherlich kein Geheimnis. Und auch der aktuelle Ableger der Reihe Call of Duty: WW2 enttäuscht die Tradition des Franchises nicht. Laut Activision-Geschäftsführer Eric Hirshberg gehört der aktuelle Teil mit einem bisher weltweit erzielten Umsatz in Höhe von einer Milliarde Dollar zu dem meisterverkauften CoD-Spielen dieser Konsolengeneration.

Der aktuelle CoD-Ableger Call of Duty: WW2 ist in den USA das meistverkaufte Spiel im Jahr 2017. Doch offensichtlich ist der Shooter nicht nur in den Vereinigten Staaten sehr erfolgreich.

Meistverkaufter CoD -Ableger dieser Generation

Laut Eric Hirshberg, Geschäftsführer des Publishers Activision, handelt es sich bei WW2 um das meistverkaufte CoD-Spiel dieser Konsolengeneration. Seit Release am 03. November 2017 konnte weltweit ein Umsatz in Höhe von einer Milliarde Dollar erzielt werden. Damit können frühere Ableger der Serie wie Ghosts, Black Ops 3, Advance Warfare und Infinite Warfare locker in die Tasche gesteckt werden.

Call of Duty gehört weltweit bereits seit acht Jahren zu den umsatzstärksten Konsolenmarken, in Nordamerika sogar seit bereits neun Jahren.

Zwar hat der zuständige Publisher bisher noch keine konkreten Verkaufszahlen veröffentlicht, aufgrund des großen Erfolgs von Call of Duty: World at War wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch im kommenden Jahr ein frischer CoD-Teil erscheinen. Welches Setting sich die Entwickler dann zur Brust nehmen werden, kann nur spekuliert werden. Möglich, dass das Weltkriegs-Szenario beibehalten wird.