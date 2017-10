Call of Duty WW2 - Mann verkauft gestohlene Exemplare bei Ebay

Call of Duty: WW2 ist noch nicht einmal offiziell veröffentlicht worden und schon finden sich erste Exemplare auf dem Online-Marktplatz eBay. Ein Mann aus dem US-Bundestaat Indiana ist nun wegen Diebstahl angeklagt worden.

Der Ego-Shooter Call of Duty: WW2 erscheint offiziell erst am 03. November 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Doch offenbar tauchte der Titel bereits auf dem Online-Marktplatz Ebay auf.

Mann verkauft gestohlene CoD-Exemplare bei Ebay

Wie die Kollegen von Kotaku berichten, wurde ein Mann aus der Stadt Terre Haute in dem US-Bundesstaat Indiana wegen Diebstahl und "Vergehen gegen geistiges Eigentum" angeklagt, nachdem er erwischt worden war, PS4-Kopien des unveröffentlichten Call of Duty: WW2 verkauft zu haben.

Terre Haute ist der Standort einer DADC-Einrichtung von Sony, in der optische Speichermedien (CDs, DVDs und Blu-Ray Discs) hergestellt werden. Dabei stand die Abkürzung DADC ursprünglich für Digital Audio Disc Corporation, wurde allerdings später mit dem Aufkomme des Nachfolgemediums Digital Versatile Disc (DVD) hinfällig und wird seither nur in der Kurzform als Markenname verwendet.

Dem Mann wird vorgeworfen, dass er die Spiele für nur 45 US-Dollar bei eBay verkauft hatte und sie Teil einer Fuhre waren, die Anfang dieses Monats gestohlen wurde, die auch Kopien von Madden 18 enthielt. Weder Sony noch die lokalen Behörden konnten feststellen, wie Towles die Spiele erhalten konnte, da er offenbar nicht in der DADC-Einrichtung arbeitet.

