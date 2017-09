Call of Duty WW2 - Limitierte PS4-Bundles und exklusive Konsole vorgestellt

Sony und Activision präsentierten jetzt einige PS4-Bundles, die das neue Spiel Call of Duty: WW2 beinhalten werden. Ein besonderes Schmuckstück dürfte jedoch die Konsole im exklusiven Green Camouflage-Design sein. Diese wird nur in einer limitierten Auflage erhältlich sein.

Mit Call of Duty: WW2 kehrt Activision erneut zurück zu den Wurzeln der Shooter-Reihe. Dabei geht man nach dem letzten Spiel, Call of Duty: Infinite Warfare, erneut eine Partnerschaft mit Sony ein und veröffentlicht dadurch beispielsweise DLCs zeitexklusiv für die PlayStation 4.

Konsole im exklusiven Camo-Look

Durch eine solche Partnerschaft entstehen oftmals auch unterschiedliche Bundles, die es in den Handel schaffen. So auch der Fall bei Call of Duty: WW2, das gleich in mehreren unterschiedlichen Bundles zusammen mit der PS4 in den Händlerregalen stehen wird. Wie jetzt bestätigt wurde, handelt es sich dabei um ein Paket mit PS4 mit 500 GB in Jet Black, einem Paket mit PS4 mit 1 TB in Jet Black, einem Paket mit PS4 mit 1 TB in Jet Black mit 2 DUALSHOCK 4 Wireless-Controllern in Jet Black und einem Paket mit PS4 Pro mit 1 TB in Jet Black.

Diese Versionen stellen jedoch nicht das Highlight dar, das jetzt ebenfalls präsentiert wurde: Eine exklusive PlayStation 4 im grünen Camouflage-Design. Die Konsole bietet 1 Terabyte Festplattenspeicher und enthält außerdem einen DualShock 4-Controller, der sich optisch in das Camouflage-Design einreiht. Interessant ist dabei jedoch, dass es sich wirklich nur um eine "normale" PlayStation 4 handelt und man offenbar bewusst auf eine PS4 Pro verzichtet hat. Diese ist nämlich nur in der schwarzen Ausführung im Bundle erhältlich.

Zusätzliche Inhalte der Bundles

Alle Pakete enthalten drei DLC-Pakete, die euch mit einigen Goodies beglücken. Zum einen handelt es sich um das sogenannte Divisions-Pack, das 5 Premium-Ausrüstungssets für jede Multiplayer-Division bietet. Als zweites ist das Nazi-Zombies-Pack enthalten, das einen speziellen Waffen-Camouflage-Skin für den Zombie-Modus beinhaltet. Und zu guter Letzt gibt es ein Waffen-Unlock-Token, das das permanente Freischalten einer Waffe eurer Wahl erlaubt. Den Bundles liegt das Spiel immer als Bluray-Disc bei, damit kein Frust beim langen Downloaden aufkommt. Für zusätzlichen Spaß soll ein Downloadcode für das PlayLink-Spiel That's You! sorgen, das für gemeinsame Partyabende entwickelt wurde.

Die DLC-Map-Packs sind auf der PlayStation 4 ganze vier Wochen vor allen anderen Plattformen verfügbar. Diese sind separat erhältlich und kosten dementsprechend zusätzlich.

Alle Bundles erscheinen passend zum Launch von Call of Duty: WW2 am 3. November.

