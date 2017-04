Call of Duty WW2 - Leak enthüllt Koop-Modus und Beta-Infos

Geleaktes Marketing-Material zu Call of Duty: WW2 enthüllt neue Details zum Koop-Modus, der diesmal eine eigenständige Story besitzen wird. Außerdem werden erste Informationen zur anstehenden Beta aufgelistet.

Neben dem obligatorischen Multiplayer-Modus und der Singleplayer-Kampagne soll es in Call of Duty: WW2 einen Koop-Modus mit eigenständiger Story geben. Dies geht aus Marketing-Materialien hervor, die verschiedenen Fan-Seiten zugespielt wurden.

Der für zwei - oder sogar mehr - Spieler gedachte Koop-Modus wird sich also vom Singleplayer unterscheiden und eine separate Geschichte bieten. Unklar ist, ob es sich dabei um eine Kampagne oder eine Art Zombie-Modus handelt.

Alle Infos zu Call of Duty: WW2 gibt es hier.

Private Beta in Call of Duty: WW2

Spieler, die Call of Duty: WW2 vorbestellen, sollen vor Release Zugriff auf eine private Beta erhalten. Unklar ist, wann sie stattfinden und ob es zusätzlich eine Open Beta geben wird.

Lange dürften diese Fragen aber nicht unbeanwortet bleiben. Call of Duty: WW2 wird am 26. April 2017 offiziell enthüllt. Alle Infos und Details bekommt ihr in dieser News:

Infos zu Call of Duty WW2

