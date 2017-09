Call of Duty WW2 - Läuft der Titel auf der Xbox One X in nativem 4K?

Wird Call of Duty: WW2 auf der Xbox One X in nativer 4K-Auflösung über den Bildschirm flimmern? Eine offizielle Aussage seitens Activision gibt es bislang zwar nicht, die Zeichen dafür stehen aber gut.

Im November erscheint nicht nur der Ego-Shooter Call of Duty: WW2 für PC, PS4 sowie Xbox One, sondern auch Microsofts Xbox One X. Da stellt sich die Frage, ob der Titel auf der Konsole auch in nativer 4K-Auflösung über den Bildschirm flimmern wird.

Läuft der Titel auf der Xbox One X in nativem 4K?

Im Laufe dieser Woche veröffentlichte Microsoft eine aktualisierte Liste mit Titeln, die von der Leistung und den Features der Xbox One X profitieren werden. Call of Duty: WW2 stand dort allerdings nicht drauf - ein schlechtes Zeichen?

Anscheinend nicht, denn erst vor wenigen Stunden ist bei einem Online-Händler das Cover des Ego-Shooters aufgetaucht. Diesem lässt sich entnehmen, dass der Titel die HDR-Technik sowie die 4K-Auflösung unterstützen wird. Eine offizielle Bestätigung seitens Publisher Activision zu diesem Thema gibt es bislang allerdings nicht. Es muss sich also noch ein wenig geduldet werden, ob CoD: WW2 auf der Xbox One X in nativem 4K laufen wird.

Call of Duty: WW2

Call of Duty: WW2 erscheint am 03. November. Neben dem Multiplayer- und Zombie-Modus, dürfen sich Spieler auf eine separate Singleplayer-Kampagne freuen. Im Fokus dieser steht Privat Ronald "Red" Daniels, der der 1. US-Infanteriedivision angehört und am D-Day zum ersten Mal in dem Kampf zieht und einen der größsten amphibischen Angriffe der Geschichte hautnah miterlebt.

Seitenauswahl

Infos zu Call of Duty WW2

Call of Duty WW2 - Story-Trailer zur Einzelspieler-Kampagne veröffentlicht Die Verantwortlichen hinter Call of Duty: WW2 haben einen frischen Story-Trailer zu dem Ego-Shooter veröffentlicht. Darin bekommen wir Private Ronald "Red" Daniels zu Gesicht, der ...