Call of Duty WW2 - Humwee-Hersteller AM General verklagt Activision

Activision hat im mehreren Call of Duty-Ablegern unerlaubt das bekannte Armeefahrzeug des US-amerikanischen Herstellers AM General genutzt, weshalb der Publisher nun nach gescheiterten Verhandlungen wegen Markenrechtsverletzung verklagt worden ist.

Der US-amerikanische Hersteller von Nutz- und Militärfahrzeugen AM General ist offensichtlich nicht so von Activisions Shooter-Reihe Call of Duty begeistert und hat nun eine Klage gegen den Spielepublisher wegen Markenrechtsverletzung eingereicht.

Humvee-Hersteller AM General verklagt Activision

Der Grund sind die Humvee-Fahrzeuge, die Activision ohne Erlaubnis im Spiel verwendet hat. AM General ist unter anderem der Hersteller für das Militärfahrzeug HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) bzw. Humvee und sieht in der Verwendung des Fahrzeugmodells eine klare Markenrechtsverletzung. Eine außergerichtliche Einigung der beiden Parteien ist nun nach über einem Jahr anscheinend endgültig gescheitert, ohne ein Ergebnis erzielt zu haben. Der Hersteller fordert neben einer Unterlassungserklärung außerdem Schadensersatz und ein Bußgeld.

Aufgrund von fehlender Kompromissbereitschaft wird der Fall nun vor Gericht landen, denn laut AM General habe Activision mit Vorsatz gehandelt. Die Anklageschriff besteht aus über 50 Seiten sowie zahlreichen Screenshots aus verschiedenen Teilen der CoD-Reihe. AM General fordert außerdem ein Verkaufsstopp für Bücher, Spielzeuge und weitere Fanartikel der Call of Duty-Reihe, die ebenfalls auf die Fahrzeugmarke zurückgreifen.

Der aktuell veröffentlichte Ableger der Reihe Call of Duty: WW2 ist übrigens nicht Teil der Diskussion. Im Fokus stehen in erster Linie die "Modern Warfare"-Spiele, die auch den Stein ins Rollen gebracht haben.

Der Humvee ist ein geländegängiges Fahrzeug und wird als Nachfolger des M151 seit 1985 von AM General für die UA-amerikanische Armee in verschiedenen Versionen produziert.

