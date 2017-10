Call of Duty WW2 - Hacker haben die Open Beta infiltriert

Die Open Beta von Call of Duty WWII verläuft scheinbar nicht frei von Hackern. Auf Reddit und im Steam-Forum diskutieren die Spieler über rege Cheater-Probleme. In einigen Fällen kam es laut Aussagen zu wiederholten Aimbot-Vorkommnissen in nachfolgenden Spielen und das in verschiedenen Lobbys.

Die Mannen von Activision sind am vergangenen Wochenende mit der Open Beta zu Call of Duty WW2 durchgestartet. Alle Interessenten konnten sich ab dem 29. Oktober 2017 den Spiel-Client via Steam herunterladen und einen ersten Einblick vom kommenden Weltkriegs-Shooter erhalten. Alle Infos zur Open Beta haben wir in der folgenden News:

Das Feedback auf Steam ist derzeit "Größtenteils negativ", da die Spieler im Durchschnitt nicht sonderlich begeistert von der Umsetzung aus dem Hause Sledgehammer Games sind. Doch nicht nur konventionelle Spieler haben einen Blick in die Beta geworfen. In einigen Runden kam es bereits zu Begegnungen mit Hackern. Es sind mehrere Videos im Netz aufgetaucht, die die Konfrontationen festhielten.

Via Reddit hat der User JarekBloodDragon nun einen Hacker entlarvt, der einen Aimbot verwendet hat. Doch das große Problem beziehe sich nicht nur auf ein Spiel. So sei laut Aussagen die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering, ein Spiel in der Open Beta zu joinen, in dem es keine Konfrontation mit hackenden Spielern gibt. Im Normalfall würde dies gekonnt überspielt werden. Aber ab und an ist es doch sehr offensichtlich.

"An einer Stelle hatte ich 5 Spiele infolge mit diesen Hackern, alles verschiedene Lobbys, alles verschiedene Hacker."

Doch die kontroverse Diskussion macht nicht nur auf Reddit halt, auch in der Steam-Community lassen sich Einträge finden, die sich mit dem Problem auseinandersetzen. Bis zum finalen Release müssen die Entwickler also noch einiges diesbezüglich tun, ansonsten ist es für viele laut Aussagen unspielbar. Unterhalb der News haben wir zwei Videos eingebunden, die einen Hacker mit Aimbot aufzeigen soll.

