Call of Duty WW2 - Gratis beim Kauf einer Xbox One S

Beim Kauf einer Xbox One S gibt es nur für kurze Zeit Call of Duty WW2 gratis dazu. Gültig sind zahlreiche Bundles der Microsoft-Konsole. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Nur für kurze Zeit gibt es beim Kauf einer Xbox One S den Shooter Call of Duty WW2 gratis dazu. Das Angebote gilt bei allen von Microsoft ausgewählten Bundle-Paketen.

Die Xbox One S mit 500 GB Speicherplatz, einem weiteren Spiel und Call of Duty WW2 kostet nur 229 Euro. Die Xbox One S mit 1 TB Speicherplatz, einem weiteren Spiel und Call of Duty WW2 kostet nur 279 Euro.

Das Angebote gilt nur bis zum 12. November 2017 und solange der Vorrat reicht!

Hinweis: Bei allen Links zu Saturn und Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision.

Infos zu Call of Duty WW2

